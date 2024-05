Der Präsident des Melonen- und Wassermelonensektors von Proexport, José Cánovas, betont in einem Update, dass der Saisonstart in Murcia durch ein stabiles Klima gekennzeichnet ist, mit einigen Regenfällen im April und einem Temperaturanstieg in den letzten Wochen, weswegen sich die Melonen ordentlich entwickeln konnten: "Der Fruchtansatz und die Anzahl der...

Den vollständigen Artikel lesen ...