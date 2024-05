DocMorris AG / Schlagwort(e): Anleihe

DocMorris AG: Vorzeitige Rückzahlung der 2,75%-Wandelanleihe mit Fälligkeit 2025



23.05.2024 / 06:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Frauenfeld, 23. Mai 2024 Medienmitteilung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Vorzeitige Rückzahlung der 2,75%-Wandelanleihe mit Fälligkeit 2025 DocMorris Finance B.V. teilt den Anleihegläubigern ihrer im Jahr 2025 fälligen Wandelanleihe mit, dass sie die Option zur vorzeitigen Rückzahlung ausgeübt hat

Wandlungserklärungen können bis zum 11. Juni 2024, 16:00 Uhr MESZ, bei der Zahl- und Wandlungsstelle (Paying and Conversion Agent) abgegeben werden

Depotbanken können den Anleihegläubigern eine frühere Frist setzen, um die Umwandlung ihrer Anleihensobligationen zu erklären, weshalb sich die Anleihegläubiger an ihre Bank oder ihren Effektenhändler wenden sollten

Nicht gewandelte Anleihensobligationen werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen für 85 Tage zurückgezahlt DocMorris Finance B.V. gibt die Ausübung ihrer Option zur Rückzahlung der am 31. März 2025 fälligen 2,75%-Wandelanleihe ("Anleihe", die entsprechenden Anleihensobligationen je eine "Anleihensobligation") am 25. Juni 2024 zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bekannt. Die vorzeitige Rückzahlung erfolgt gemäss Bedingung 5.b) i) der Anleihebedingungen, wonach die Anleihe zurückgezahlt werden kann, wenn zum Zeitpunkt der Mitteilung weniger als fünfzehn (15) Prozent des Gesamtnennbetrags der gemäss den Anleihebedingungen ausgegebenen Anleihensobligationen ausstehend sind. Nach dem erfolgreichen Rückkaufangebot von DocMorris Finance B.V. mit Abwicklungsdatum 16. Mai 2024 verbleiben CHF 8'565'000 des ursprünglich ausgegebenen CHF 175'000'000 Gesamtnennbetrags. Jede Anleihensobligation im Nennbetrag von CHF 5'000 kann in 35,1137 Namenaktien der DocMorris AG mit einem Nennwert von je CHF 30 gewandelt werden. Bruchteile der Aktien werden in Übereinstimmung mit den Anleihebedingungen in bar ausgezahlt. Bei den bei der Wandlung der Anleihensobligationen gelieferten Namensaktien handelt es sich um Aktien aus dem bedingten Kapital der DocMorris AG oder um bestehende Aktien. In beiden Fällen sind die Aktien mit den ausstehenden Namensaktien fungibel. Wandlungserklärungen der Anleihen können bis zum 11. Juni 2024, 16:00 Uhr MESZ, bei der Zahl- und Wandlungsstelle (Paying and Conversion Agent) abgegeben werden, wobei Depotbanken oder Effektenhändler den Anleihegläubigern eine frühere Frist setzen können, um die Wandlung zu erklären. Anleihegläubiger sollten sich daher an ihre Bank oder ihren Effektenhändler wenden. Nicht gewandelte Anleihensobligationen werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt. Der letzte Handelstag der nicht gewandelten Anleihensobligationen an der SIX Swiss Exchange ist 21. Juni 2024.

Kontakt für Analysten und Investoren

Dr. Daniel Grigat, Head of Investor Relations & Sustainability

E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: 41 52 560 58 10 Kontakt für Medien

Torben Bonnke, Director Communications

E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1 Agenda 20. August 2024 Halbjahresergebnis 2024 (Conference Call/Webcast) 15. Oktober 2024 Q3/2024 Trading Update

DocMorris

Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Marktplatz sowie professionelle Gesundheitsversorgung mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen mit einer Kapazität von 27 Millionen Paketen pro Jahr. In Spanien und Frankreich betreibt das Unternehmen den in Südeuropa führenden Marktplatz für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet DocMorris ihren Patienten, Kunden und Partnern ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen. Sie verfolgt damit die Vision, ein digitales Gesundheitsökosystem zu schaffen, in der die Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Das Unternehmen wurde im Mai 2023 von Zur Rose Group AG in DocMorris AG umfirmiert, nachdem das Schweizer Geschäft an Migros/Medbase verkauft wurde. Ohne Einbezug des Schweizer Geschäfts erzielten im Jahr 2023 rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich und der Schweiz mit über 9 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'038 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com. Disclaimer THE CONTENTS OF THIS ANNOUNCEMENT HAVE BEEN PREPARED BY AND ARE THE SOLE RESPONSIBILITY OF DOCMORRIS AG (THE "COMPANY") AND DOCMORRIS FINANCE B.V. (THE "ISSUER"). THE INFORMATION CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT IS FOR BACKGROUND PURPOSES ONLY AND DOES NOT PURPORT TO BE FULL OR COMPLETE. NO RELIANCE MAY BE PLACED BY ANY PERSON FOR ANY PURPOSE ON THE INFORMATION CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT OR ITS ACCURACY, FAIRNESS OR COMPLETENESS. THIS INFORMATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES TO ANY PERSON IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, ITALY, JAPAN, SOUTH AFRICA OR IN ANY JURISDICTION TO WHOM OR IN WHICH SUCH OFFER OR SOLICITATION IS UNLAWFUL. IT IS NOT BEING ISSUED IN COUNTRIES WHERE THE PUBLIC DISSEMINATION OF THE INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY BE RESTRICTED OR PROHIBITED BY LAW. THIS INFORMATION IS NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THE DISTRIBUTION OF THIS ANNOUNCEMENT MAY BE RESTRICTED BY LAW IN CERTAIN JURISDICTIONS AND PERSONS INTO WHOSE POSSESSION ANY DOCUMENT OR OTHER INFORMATION REFERRED TO HEREIN COMES SHOULD INFORM THEMSELVES ABOUT AND OBSERVE SUCH RESTRICTION. ANY FAILURE TO COMPLY WITH THESE RESTRICTIONS MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF THE SECURITIES LAWS OF ANY SUCH JURISDICTION. SECURITIES OF THE COMPANY OR THE ISSUER ARE NOT BEING PUBLICLY OFFERED OUTSIDE OF SWITZERLAND. IN PARTICULAR, THE SECURITIES OF THE COMPANY AND THE ISSUER REFERRED TO HEREIN MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES UNLESS REGISTERED UNDER THE US SECURITIES ACT OF 1933 (THE "SECURITIES ACT") OR OFFERED IN A TRANSACTION EXEMPT FROM, OR NOT SUBJECT TO, THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT. THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE SECURITIES ACT OR UNDER THE APPLICABLE SECURITIES LAWS OF AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN. SUBJECT TO CERTAIN EXCEPTIONS, THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO OR FOR THE ACCOUNT OF U.S. PERSONS EXCEPT IN AN "OFFSHORE TRANSACTION" IN ACCORDANCE WITH REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF ANY NATIONAL, RESIDENT OR CITIZEN OF AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE A PROSPECTUS ACCORDING TO THE SWISS FEDERAL ACT ON FINANCIAL SERVICES. IN EACH MEMBER STATE OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED KINGDOM (EACH, A "RELEVANT STATE"), THIS ANNOUNCEMENT AND ANY OFFER IF MADE SUBSEQUENTLY IS DIRECTED ONLY AT PERSONS WHO ARE "QUALIFIED INVESTORS" WITHIN THE MEANING OF THE PROSPECTUS REGULATION (REGULATION (EU) 2017/1129) ("QUALIFIED INVESTORS"). IN THE UNITED KINGDOM THIS ANNOUNCEMENT IS DIRECTED EXCLUSIVELY AT QUALIFIED INVESTORS (I) WHO HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS FALLING WITHIN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, AS AMENDED (THE "ORDER") OR (II) WHO FALL WITHIN ARTICLE 49(2)(A) TO (D) OF THE ORDER, AND (III) TO WHOM IT MAY OTHERWISE LAWFULLY BE COMMUNICATED, AND ANY INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH IT RELATES WILL ONLY BE ENGAGED IN WITH SUCH PERSONS AND IT SHOULD NOT BE RELIED ON BY ANYONE OTHER THAN SUCH PERSONS. THIS ANNOUNCEMENT MAY INCLUDE STATEMENTS THAT ARE, OR MAY BE DEEMED TO BE, "FORWARD-LOOKING STATEMENTS". THESE FORWARD-LOOKING STATEMENTS MAY BE IDENTIFIED BY THE USE OF FORWARD-LOOKING TERMINOLOGY, INCLUDING THE TERMS "BELIEVES", "ESTIMATES", "PLANS", "PROJECTS", "ANTICIPATES", "EXPECTS", "INTENDS", "MAY", "WILL" OR "SHOULD" OR, IN EACH CASE, THEIR NEGATIVE OR OTHER VARIATIONS OR COMPARABLE TERMINOLOGY, OR BY DISCUSSIONS OF STRATEGY, PLANS, OBJECTIVES, GOALS, FUTURE EVENTS OR INTENTIONS. FORWARD-LOOKING STATEMENTS MAY AND OFTEN DO DIFFER MATERIALLY FROM ACTUAL RESULTS. ANY FORWARD-LOOKING STATEMENTS REFLECT THE ISSUER'S OR THE COMPANY'S CURRENT VIEW WITH RESPECT TO FUTURE EVENTS AND ARE SUBJECT TO RISKS RELATING TO FUTURE EVENTS AND OTHER RISKS, UNCERTAINTIES AND ASSUMPTIONS RELATING TO THE GROUP'S BUSINESS, RESULTS OF OPERATIONS, FINANCIAL POSITION, LIQUIDITY, PROSPECTS, GROWTH OR STRATEGIES. FORWARD-LOOKING STATEMENTS SPEAK ONLY AS OF THE DATE THEY ARE MADE. EACH OF THE ISSUER, THE COMPANY, AND THEIR RESPECTIVE AFFILIATES EXPRESSLY DISCLAIMS ANY OBLIGATION OR UNDERTAKING TO UPDATE, REVIEW OR REVISE ANY FORWARD LOOKING STATEMENT CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT WHETHER AS A RESULT OF NEW INFORMATION, FUTURE DEVELOPMENTS OR OTHERWISE. THIS PUBLICATION CONSTITUTES NEITHER A PROSPECTUS OR A SIMILAR NOTICE WITHIN THE MEANING OF THE ARTICLES 35 ET SEQQ. AND 69 OF THE SWISS FINANCIAL SERVICES ACT OR UNDER ANY OTHER LAW OR A LISTING PROSPECTUS WITHIN THE MEANING OF THE APPLICABLE LISTING RULES OF ANY STOCK EXCHANGE. ANY PURCHASE OF SHARES OF THE COMPANY SHOULD BE MADE SOLELY ON THE BASIS OF PUBLICLY AVAILABLE INFORMATION. THE INFORMATION IN THIS ANNOUNCEMENT IS SUBJECT TO CHANGE. NEITHER THIS ANNOUNCEMENT NOR ANYTHING CONTAINED HEREIN SHALL FORM THE BASIS OF, OR BE RELIED UPON IN CONNECTION WITH, ANY OFFER OR COMMITMENT WHATSOEVER TO ACQUIRE SECURITIES IN ANY JURISDICTION.

