DJ MÄRKTE ASIEN/Zinssorgen dämpfen Kauflaune - Nvidia stützt Chipwerte

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Uneinheitlich präsentieren sich die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag. Allgemein ist die Kauflust eher gedämpft, nachdem das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das am späten Mittwoch veröffentlicht wurde, gegen baldige Zinssenkungen sprach. Demnach sind die Notenbanker zu dem Schluss gekommen, dass sie die Zinsen noch länger als erwartet auf dem aktuellen Niveau halten müssen, nachdem die Daten zur Inflation im vergangenen Monat zum dritten Mal in Folge enttäuschend ausgefallen waren.

Dazu verunsichert ein Großmanöver des chinesischen Militärs rund um Taiwan die Anleger. Damit will Peking wohl den neuen taiwanischen Präsidenten Lai Ching-te auf die Probe stellen, einen Verfechter der Unabhängigkeit Taiwans. Thema am Markt ist auch das Risiko eines neuen Handelsstreits zwischen den USA und China, nachdem Washington neue Strafzölle auf chinesische Waren beschlossen hat, die ab dem 1. August gelten sollen.

Chipwerte profitieren in der Region derweil von dem optimistischen Ausblick, den Nvidia am Mittwoch nach Börsenschluss in den USA bei der Vorlage starker Geschäftszahlen gegeben hat.

An den chinesischen Börsen geht es deutlicher abwärts. In Schanghai verliert der Composite-Index 1,0 Prozent. Der Hang-Seng-Index gibt in Hongkong um 1,4 Prozent nach. Zinssorgen lassen die zuletzt gestiegenen Preise verschiedener Rohstoffe zurückkommen und belasten damit auch die Aktien der Branche. Aluminum Corp of China fallen in Schanghai um 2,5 Prozent. China Hongqiao geben in Hongkong um 1,2 Prozent nach und Jiangxi Copper um 3 Prozent.

In Tokio steigt der Nikkei-225-Index um 1,2 Prozent, unter anderem gestützt vom nach wie vor schwachen Yen. Gesucht sind auch hier Chipwerte. Tokyo Electron rücken um 2,1 Prozent vor und Advantest um 4,5 Prozent.

Der Aktienmarkt in Seoul zeigt sich etwas fester, nachdem die Bank of Korea den Leitzins stabil gehalten hat. Gleichzeitig hob die Notenbank die Prognose des heimischen Wirtschaftswachstums an und signalisierte damit, dass Zinssenkungen länger auf sich warten lassen dürften. Der Kospi legt um 0,3 Prozent zu. Der Kurs des Indexschwergewichts und Chipgiganten Samsung Electronics steigt um 1,5 Prozent. SK Hynix verbessern sich um 2,2 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.810,50 -0,5% +2,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.066,62 +1,2% +16,4% 08:00 Kospi (Seoul) 2.730,67 +0,3% +2,8% 08:00 Schanghai-Comp. 3.126,82 -1,0% +5,1% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.930,02 -1,4% +13,0% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.316,64 +0,3% +1,9% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.628,31 +0,4% +11,7% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0830 +0,1% 1,0824 1,0855 -1,9% EUR/JPY 169,72 +0,0% 169,65 169,80 +9,1% EUR/GBP 0,8508 -0,0% 0,8511 0,8520 -1,9% GBP/USD 1,2728 +0,1% 1,2718 1,2742 -0,0% USD/JPY 156,71 -0,0% 156,73 156,42 +11,2% USD/KRW 1.362,31 -0,2% 1.365,07 1.365,02 +5,0% USD/CNY 7,1104 +0,3% 7,0926 7,0935 +0,2% USD/CNH 7,2541 +0,0% 7,2538 7,2486 +2,0% USD/HKD 7,8071 -0,0% 7,8073 7,8058 -0,0% AUD/USD 0,6629 +0,1% 0,6619 0,6658 -2,6% NZD/USD 0,6120 +0,4% 0,6095 0,6113 -3,2% Bitcoin BTC/USD 69.497,33 +0,1% 69.449,78 69.767,62 +59,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,04 77,57 -0,7% -0,53 +6,2% Brent/ICE 81,45 81,90 -0,5% -0,45 +6,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.373,20 2.378,47 -0,2% -5,27 +15,1% Silber (Spot) 30,55 30,78 -0,7% -0,23 +28,5% Platin (Spot) 1.035,17 1.040,00 -0,5% -4,83 +4,4% Kupfer-Future 4,81 4,84 -0,8% -0,04 +22,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

May 23, 2024 00:47 ET (04:47 GMT)

