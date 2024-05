Unterföhring (ots) -33 Gäste. 33 Teller. 99 Gänge. In der neuen SAT.1-Koch-Show "Wer kocht das Beste für die Gäste?" wird Frank Rosin in jeder Show von einem anderen Koch herausgefordert. Gemeinsam stellen sie sich der größten und wahrscheinlich ehrlichsten Jury des deutschen Kochfernsehens: ihren Gästen. Zum Auftakt der neuen Show-Reihe am Mittwoch, 3. Juli, fordert Zwei-Sterne-Koch Alexander Herrmann mit größtem Ehrgeiz Frank "Mr. Schmackofatz" Rosin zum Duell. Nach drei Runden entscheiden die 33 Gäste: Welche "The Taste"-Legende überzeugt mit den besten Gastgeberqualitäten? "Wer kocht das Beste für die Gäste?" Herrmann oder Rosin? Der fränkische Gourmetkoch oder der Kumpel-Koch mit Stern aus dem Pott?In den fünf weiteren Folgen von "Wer kocht das Beste für die Gäste?" duellieren sich Cornelia Poletto, Johann Lafer, Ali Güngörmüs, Mario Lohninger und The Duc Ngo mit Frank Rosin um die Gunst der Gäste. Moderatorin Jana Ina Zarrella führt durch den Abend.SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: "Es gibt viele gute Kochshows im deutschen Fernsehen. Mit unserer neuen Show 'Wer kocht das Beste für die Gäste?' erzählen wir das Thema noch mal ganz neu und setzen die Gäste in den Fokus - sie allein entscheiden über Sieg oder Niederlage der Starköche. Das ist Entertainment mit Geschmack. Und für Frank Rosin und seine Duellanten eine vollkommen neue Herausforderung."Das ist "Wer kocht das Beste für die Gäste?":Der Gast ist König! In der neuen SAT.1 Primetime-Show "Wer kocht das Beste für die Gäste" fordert in jeder Folge jeweils ein Spitzenkoch das Urgestein des deutschen Kochfernsehens Frank Rosin zu einem einzigartigen Duell heraus. Rosin oder sein Gegner oder Gegnerin - Wer nach drei Gängen die meisten Gäste auf seiner Seite hat, hat gewonnen. Die größte Kochshow-Jury in der TV-Geschichte, bestehend aus 33 Gästen, entscheidet über Sieg oder Niederlage. Der Koch, der nach dem dritten Gang die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer auf seiner Seite hat, gewinnt das Battle. Gaumenschmaus oder Geschmacksverirrung? Sterneküche oder bodenständige Kochkunst? Welcher Koch wird die meisten Gäste begeistern? Wer kocht das Beste für die Gäste?"Wer kocht das Beste für die Gäste?", ab Mittwoch, 3. Juli, wöchentlich eine neue Folge um 20:15 Uhr in SAT.1 und bereits sieben Tag vor TV-Ausstrahlung exklusiv auf Joyn streamenPressekontakt:Luisa Hollmannphone: +49 (0) 89 9507 - 1185email: luisa.hollmann@seven.onePhoto Production & EditingElisa Nina Taupertphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: nina.seebauer@seven.oneInfos und Fotos: www.presse.sat1.deSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5785134