Berlin, Prag, Berlin: SYNBIOTIC und CEO Daniel Kruse auf Roadshow



23.05.2024

Die führende europäische Industriehanf- und Cannabis-Unternehmensgruppe SYNBIOTIC verstärkt ihre Präsenz in der Öffentlichkeit. "Wir wollen in der Fachwelt und für unsere Investoren noch sichtbarer und ansprechbarer sein", erklärt Daniel Kruse, geschäftsführender Direktor SYNBIOTIC. "Ziel ist es, das enorme Potenzial von Hanf in der Mitte der Gesellschaft zu positionieren. Es wird Zeit, die Verteufelung von Cannabis zu beenden."



Das Ende der "Rauschklausel"



Einen wichtigen Schritt in diese Richtung hat Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, auf dem Parlamentarischen Abend der Cannabiswirtschaft am 14. Mai 2024 in Berlin, im Beisein von Daniel Kruse, in einer geradezu historischen Rede angekündigt. Özdemir will dafür sorgen, dass die sogenannte "Rauschklausel" gestrichen wird. Diese deutsche Sonderregel führt aktuell dazu, dass selbst sehr niedrige Konzentrationen von THC im Industriehanf zur Strafbarkeit, zu Razzien und zu Betriebsschließungen führen können. Die bisherige Scheu, sich mit dem Thema zu befassen, ist - so Özdemir - "fast so, als würde man einen großen Bogen um Bäckereien oder gleich das gesamte Bäckerhandwerk machen, nur weil dort Mohnkuchen angeboten wird." "Die Streichung der ‚Rauschklausel' wäre eine Initialzündung für den Industriehanf in Deutschland. Die Umsätze würden sich schlagartig vervielfachen!" prognostiziert Kruse.



EIHA - Let's Talk Hemp



SYNBIOTIC nimmt an der 21. Konferenz der European Industrial Hemp Association (EIHA) in Prag teil. Am 6. und 7. Juni 2024 trifft sich das europäische Who's Who des Industriehanfs in der tschechischen Hauptstadt. Daniel Kruse wird die Konferenz im renommierten Prager Kongresszentrum als Präsident der EIHA eröffnen und ist als CEO von SYNBIOTIC eingeladen, als Sprecher auf dem Podium Platz zu nehmen. Im Mittelpunkt seiner Themen stehen die (neuen) rechtlichen Rahmenbedingungen für Industriehanf in Deutschland und das weltweite Marktpotenzial für Hanflebensmittel. SYNBIOTIC ist zudem Hauptsponsor der parallel stattfindenden Expo und mit einem Messestand vertreten.



Mary Jane - Expo, Konferenz und Festival



Von Prag aus geht es direkt wieder nach Berlin. Vom 14. bis 16. Juni 2024 präsentiert sich SYNBIOTIC als führende europäische Industriehanf- und Cannabis-Unternehmensgruppe auf der Mary Jane, Deutschlands bedeutendster Cannabis Expo. SYNBIOTIC stellt hier erstmals gemeinsam mit Bushdoctor aus - seit Dezember 2023 ein Tochterunternehmen der SYNBIOTIC Unternehmensgruppe. Die Messestände B25 und B26 mit jeweils 36 m² sind eigenständig, aber direkt miteinander verbunden. Das Team von SYNBIOTIC wird mit acht Mitarbeitern vor Ort sein und Investoren, Verbrauchern und Interessierten für Fragen zur Verfügung stehen. Bushdoctor bietet vor Ort in Berlin sein komplettes Verkaufsprogramm an - von Samen und Hanfpflanzen für die Anzucht bis zu CBD-Produkten und Rauchzubehör. Kunden können direkt oder per rabattierten Onlineaufträgen auf der Messe kaufen.



Daniel Kruse, geschäftsführender Direktor SYNBIOTIC, wird auf der Konferenz der Mary Jane bei zwei Podiumsdiskussionen vertreten sein. Am Freitag, 14. Juni 2024 zum Thema "Lohnt es sich jetzt Hanf anzubauen? Notwendigkeit eines Industriehanfgesetzes" und am Samstag, 15. Juni 2024 zum Thema "Global Industrial Networking - How Can We Accelerate a Long-Term Change in Strategy?"



Über SYNBIOTIC

SYNBIOTIC ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Hanf- und Cannabis-Sektor und verfolgt eine auf die EU fokussierte Buy and Build-Investmentstrategie. Die Gruppe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau über die Produktion bis zum Handel - vom Feld ins Regal. Kerngeschäfte des vertikal integrierten Unternehmens sind Forschung und Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Hanf-, CBD und Cannabis-Produkten. SYNBIOTIC hat eine klare Strategie, die Expansion entlang der Wertschöpfungsketten ihrer Geschäftsbereiche - Hanf und CBD, medizinischem Cannabis sowie Konsumcannabis - weiter auszubauen.



