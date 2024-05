Pressemitteilung der SYNBIOTIC SE:

Berlin, Prag, Berlin: SYNBIOTIC und CEO Daniel Kruse auf Roadshow

Die führende europäische Industriehanf- und Cannabis-Unternehmensgruppe SYNBIOTIC verstärkt ihre Präsenz in der Öffentlichkeit. "Wir wollen in der Fachwelt und für unsere Investoren noch sichtbarer und ansprechbarer sein", erklärt Daniel Kruse, geschäftsführender Direktor SYNBIOTIC. "Ziel ist es, das enorme Potenzial von Hanf in der Mitte der Gesellschaft zu positionieren. Es wird Zeit, die Verteufelung von Cannabis zu beenden."

Das Ende der "Rauschklausel"

Einen wichtigen Schritt in diese Richtung hat Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, auf dem Parlamentarischen Abend der Cannabiswirtschaft am 14. Mai 2024 in Berlin, im Beisein von Daniel Kruse, ...

