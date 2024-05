Helsinki (www.fondscheck.de) - Evli Fund Management Company wurde als bestes nordisches Fondshaus in der Gruppe der kleineren Fondsmanager ausgezeichnet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Dies ist der zweite Sieg in Folge für Evli. Darüber hinaus wurde Evli als bester Fixed-Income-Manager in Frankreich und als bester Mixed-Asset-Manager in den nordischen Ländern in der Kategorie "Small Fund Management Groups" ausgezeichnet. Die Fonds von Evli erreichten ebenfalls Spitzenplätze, sowohl auf europäischer Ebene, in den nordischen Ländern als auch in den wichtigsten europäischen Ländern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...