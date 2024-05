DJ PTA-News: NCTE AG: NCTE mit erfolgreicher Hauptversammlung 2024 - Anteilseigner stimmen allen Tagesordnungspunkten zu

Oberhaching (pta/23.05.2024/14:10) - Die NCTE AG hat am 13.05.2024 ihre erste ordentliche Hauptversammlung als börsennotiertes Unternehmen am Standort in Oberhaching bei München durchgeführt. Auf der Hauptversammlung waren 83,3 Prozent des Aktienkapitals vertreten. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Tagesordnungspunkten mit 100 Prozent der abgegebenen Stimmen zu.

Rückblick auf Rekordjahr 2023

Gemeinsam wurde auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 zurückgeblickt. In diesem Jahr erzielte die NCTE AG einen Rekordumsatz von 6,0 Mio. EUR und mit einem Jahresüberschuss von 80 TEUR das beste Ergebnis der letzten fünf Jahre. Im Oktober 2023 setzte das Unternehmen mit dem Börsengang einen wichtigen Meilenstein in der langfristigen Wachstumsstrategie um.

Prognose für 2024 bestätigt

Dazu gab der Vorstand einen Überblick über die bisherigen Entwicklungen 2024 sowie die Erwartungen an das Gesamtjahr. Der Vorstand bestätigte die Prognose mit einem Umsatz zwischen 6,0 Mio. EUR und 8,0 Mio. EUR sowie einem EBITDA zwischen einem leicht positiven Ergebnis am unteren Ende der Spanne und 1,0 Mio. EUR am oberen Ende der Spanne.

"Unsere erste Hauptversammlung als börsennotiertes Unternehmen stellt einen weiteren wichtigen Schritt in unserer Entwicklung am Kapitalmarkt dar. Der Austausch mit unseren Aktionärinnen und Aktionären ist uns sehr wichtig, und wir sind dankbar für das Vertrauen, das sie in unsere Strategie setzen", sagt Jürgen Uebbing, Vorstand der NCTE AG.

Weitere Informationen und Dokumente zur Hauptversammlung der NCTE AG finden Sie auf der Investor Relations-Website https://ncte.com/ir/.

