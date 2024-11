DJ PTA-News: NCTE AG: Tobias Moers neues Aufsichtsratsmitglied der NCTE AG

Oberhaching (pta/26.11.2024/16:25) - Die Anteilseigner der NCTE AG haben auf der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung Tobias Moers als neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Automobilindustrie bringt Moers umfangreiche Expertise mit, die zukünftig zur Weiterentwicklung der strategischen Geschäftsfelder der NCTE AG beitragen soll, insbesondere in den Bereichen E-Mobility, Automotive, Agrartechnik und Motorsport. Im Fokus steht dabei die innovative, robuste Drehmomentsensorik, mit der die NCTE AG präzise und effiziente Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen schafft.

Karriere und Expertise von Tobias Moers

Moers ist in der Automobilwelt bestens bekannt und verfügt über eine beeindruckende Laufbahn: Er startete seine Karriere bei der Daimler AG und trug als Leiter von Mercedes-AMG maßgeblich zum Erfolg der Marke bei. Unter seiner Führung entwickelte sich AMG zu einem globalen Synonym für High-Performance und technologische Innovation. Anschließend übernahm Moers die Rolle des CEO bei Aston Martin Lagonda, wo er die strategische Neuausrichtung der Marke und ihres Produktportfolios vorantrieb und den Turnaround des Unternehmens konsequent in den Fokus stellte.

Mit der Expertise von Moers möchte die NCTE AG ihre technologische Vorreiterrolle im Bereich Drehmomentsensorik weiter ausbauen und so den steigenden Anforderungen in Schlüsselindustrien gerecht werden. Die robusten Sensorlösungen der NCTE AG ermöglichen in E-Mobility, Agrartechnik, Motorsport, Industrie und vielen weiteren Bereichen eine präzise Erfassung und Steuerung mechanischer Belastungen und leisten so einen entscheidenden Beitrag zur Effizienzsteigerung und Optimierung von Antriebssträngen und Maschinen.

Mit dem Eintritt von Tobias Moers erweitert sich der Aufsichtsrat der NCTE AG auf vier Mitglieder. Die Gremiumsstruktur lautet nun wie folgt: Günter Pröpster (Aufsichtsratsvorsitzender), Ziyad Omar, Michael Dams und Tobias Moers.

Zitate von Günter Pröpster und Tobias Moers

"Wir freuen uns sehr, Tobias Moers als neues Mitglied im Aufsichtsrat der NCTE AG begrüßen zu dürfen. Mit seiner langjährigen internationalen Erfahrung in der Automobilindustrie und seinem tiefen Verständnis für Zukunftsthemen wird er uns dabei unterstützen, unsere strategischen Ziele in den Wachstumsfeldern E-Mobility, Automotive, Agrartechnik und Motorsport zu erreichen. Sein Engagement und seine Innovationskraft sind eine wertvolle Bereicherung für die NCTE AG," so Günter Pröpster, Aufsichtsratsvorsitzender der NCTE AG.

Tobias Moers äußerte sich ebenfalls zu seiner neuen Rolle: "Ich freue mich sehr darauf, die NCTE AG auf ihrem Weg zu begleiten und mit meinem Know-how insbesondere in den Bereichen E-Mobility und Automotive Impulse setzen zu können. Die Drehmomentsensorik von NCTE ist eine Schlüsseltechnologie, die schon bewiesen hat, dass sie Branchenstandards neu definieren kann. Ich sehe spannende Möglichkeiten, gemeinsam innovative Lösungen für eine effizientere Mobilität der Zukunft zu entwickeln."

