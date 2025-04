DJ PTA-News: NCTE AG: Vorläufige Zahlen 2024 - Investitionen für den Neustart

NCTE AG: Vorläufige Zahlen 2024 - Investitionen für den Neustart

Oberhaching (pta000/29.04.2025/12:00 UTC+2)

-- Marktschwäche in E-Bike und Agrar belastet Umsatz -- Geplante Kapitalzufuhr durch Mehrheitsaktionär soll Liquidität und Investitionsspielraum sichern -- Fokus auf technologische Innovationen im Bereich der berührungslosen Drehmomentmessung -- 2025 bleibt ein Übergangsjahr - Investitionen als Vorbereitung auf die Markterholung in E-Bike und Agrar

- Vorläufige Zahlen, vorbehaltlich Testat des Wirtschaftsprüfers -

Oberhaching, 29.04.2025 - Die NCTE AG veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2024. Das Unternehmen verzeichnet einen Umsatzrückgang auf 4,0 Mio. EUR (Vorjahr: 6,0 Mio. EUR), ein EBITDA von -1.022 TEUR (Vorjahr: 421 TEUR) sowie einen Jahresfehlbetrag von -1.293 TEUR (Vorjahr: +80 TEUR). Damit bleibt das Unternehmen innerhalb der zuletzt kommunizierten Prognose. Das Eigenkapital lag zum 31.12.2024 bei 2,0 Mio. EUR (Vorjahr: 3,3 Mio. EUR).

Weltweite Marktschwäche belastet Geschäftsjahr 2024

Die anhaltend schwierige Lage auf den internationalen Absatzmärkten - insbesondere in den für NCTE zentralen Branchen E-Bike und Agrartechnik - hat das Geschäftsjahr 2024 deutlich belastet.

In Deutschland, einem der Kernmärkte, ging laut Branchenanalysen die E-Bike-Produktion um rund 16 Prozent zurück. Auch die globale Agrartechnikbranche zeigte klare Bremsspuren: In Deutschland verzeichnete das Agribusiness erstmals seit 2015 einen Rückgang, der Umsatz in der Landtechnik brach um über 20 Prozent auf 12,2 Mrd. EUR ein.

Diese Marktentwicklungen wirkten sich auch auf die Nachfrage nach Sensorlösungen von NCTE aus - insbesondere in volumenstarken Anwendungsfeldern wie E-Bike-Antrieben und Landmaschinen. Andere Geschäftsbereiche, wie Medizintechnik, das Händlergeschäft und Motorsport, entwickelten lagen auf Vorjahresniveau oder sogar darüber, konnten den Rückgang in den Hauptmärkten jedoch nicht kompensieren.

Geplante Kapitalzufuhr schafft Spielraum für Zukunftsinvestitionen

Im Rahmen ihrer strategischen Weiterentwicklung plant die NCTE AG aktuell eine zusätzliche Kapitalzufuhr durch den Mehrheitsaktionär. Ziel ist es, die finanzielle Basis gezielt zu stärken und neue Investitionsspielräume zu schaffen. Die Mittel sollen insbesondere in neue Produkte, Technologien und Anwendungen fließen, die den Wachstumspfad erneuern.

"2024 haben wir genutzt, um unsere Strukturen weiterzuentwickeln, Innovationsprojekte anzustoßen und eine klare Innovationsagenda zu definieren. Mit den geplanten Investitionen 2025 wollen wir die Phase der Marktschwäche aktiv nutzen, um gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen," sagt Dr. Jürgen Uebbing, CEO der NCTE AG.

"Die angestrebte Kapitalzufuhr durch unseren Mehrheitsaktionär soll uns den nötigen Handlungsspielraum eröffnen, um antizyklisch in Zukunftsthemen zu investieren - in neue Produkte, in den Ausbau internationaler Märkte und in die Weiterentwicklung unserer technologischen Führungsrolle," ergänzt CFO Sebastian Müller.

2025: Keine Entwarnung - aber gezielte Vorbereitung auf neue Marktchancen

Auch für 2025 erwartet die NCTE AG ein Übergangsjahr. Eine flächendeckende Erholung des E-Bike-Markts ist frühestens im zweiten Halbjahr zu erwarten und auch der Agrartechnik-Markt bleibt volatil. Dennoch sieht NCTE die Chance, das Jahr gezielt zu nutzen, ihre Technologie weiterzuentwickeln und die geplanten Innovationsprojekte erfolgreich umzusetzen. Damit soll auch der Marktzugang in strategisch wichtigen Regionen wie Asien und Nordamerika weiter ausgebaut werden.

Für 2025 rechnet die NCTE AG mit einem Umsatz zwischen 4,0 und 5,25 Mio. EUR und einem EBITDA zwischen -1,6 und -0,6 Mio. EUR. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in der EBITDA-Prognose Aktivierungen von Entwicklungsleistungen in Höhe von 0,5 bis 0,8 Mio. EUR enthalten sind.

Hinweis:

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Zahlen zum Geschäftsjahr 2024 und die Prognose 2025 basieren auf vorläufigen, nicht testierten Ergebnissen. Sie können von den finalen Zahlen des geprüften Jahresabschlusses abweichen. Eine verbindliche Aussage über das vollständige Zahlenwerk erfolgt erst mit der Veröffentlichung des testierten Jahresabschlusses.

Zukunftsbezogene Aussagen:

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von NCTE zum Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle von NCTE entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. NCTE übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu revidieren.

