DJ PTA-News: NCTE AG: NCTE feiert Premiere auf der iVT Expo 2025 in Köln - Smarte Sensortechnologie für Off-Highway und Agraranwendungen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

NCTE AG: NCTE feiert Premiere auf der iVT Expo 2025 in Köln

Smarte Sensortechnologie für Off-Highway und Agraranwendungen

Oberhaching (pta000/05.06.2025/13:05 UTC+2)

Die NCTE AG nimmt in diesem Jahr erstmals an der iVT Expo teil - der internationalen Leitmesse für Komponenten und Technologien im Off-Highway-Bereich - und präsentiert am 11. und 12. Juni 2025 in Köln ihre smarte Sensortechnologie für Off-Highway- und Agraranwendungen. Im Fokus stehen kontaktlose Drehmomentsensoren, die Maschinenhersteller dabei unterstützen, Effizienz, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit gezielt zu verbessern.

Die Sensoren messen Drehmoment und Belastung in Echtzeit - robust, wartungsfrei, einfach zu integrieren und zuverlässig auch unter extremen Bedingungen wie Schmutz, Vibrationen oder Hitze. Sie kommen in Baumaschinen, Düngestreuern, Sämaschinen, Ballenpressen, Mähdreschern und Traktoren zum Einsatz. Die präzisen Daten helfen, Maschinen leistungsfähiger zu betreiben, den Verschleiß zu verringern und Ausfälle frühzeitig zu erkennen - eine wichtige Grundlage für Predictive Maintenance.

Ein Highlight am Stand ist der PTO 7300, ein Plug-in-Sensor zur Leistungsmessung an der Zapfwelle - sowohl auf dem Prüfstand als auch im Feldeinsatz. Der Sensor lässt sich ohne mechanische Änderungen installieren und liefert Echtzeitdaten, die OEMs dabei helfen, Maschinen präziser zu steuern und die Lebensdauer ihrer Komponenten zu verlängern.

Ein Praxisbeispiel zeigt den Einsatz der NCTE-Sensorlösungen in Düngestreuern: Hier ermöglicht die Sensorik eine exakte Regelung der Streuscheiben und kann so den Düngemitteleinsatz um bis zu 20 Prozent senken - ein entscheidender Schritt in Richtung nachhaltiger Landwirtschaft.

"Daten aus der Maschine werden zum entscheidenden Faktor für Effizienz und Nachhaltigkeit - und genau diese Daten liefern unsere Sensoren dort, wo sie entstehen: direkt an der Welle", sagt Tobias Wiesenzarter, Vertriebsleiter der NCTE AG. "Wir freuen uns, unsere Sensor-Lösungen erstmals auf der iVT Expo zu präsentieren - und zu zeigen, wie wir damit echte Mehrwerte für Hersteller schaffen."

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: NCTE AG Raiffeisenallee 3 82041 Oberhaching Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations E-Mail: ir@ncte.de ISIN(s): DE000A0LEZB2 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in München (m:access)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1749121500316 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2025 07:05 ET (11:05 GMT)