PTA-News: NCTE AG: IR-Newsletter Q1/2025 - Neuigkeiten, Hintergründe und Einblicke für Investoren und Interessierte

Jürgen Uebbing und Sebastian Müller

[ Fotos ]

Oberhaching (pta000/08.05.2025/12:00 UTC+2)

I. Einleitung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, sehr geehrte Investorinnen und Investoren,

das erste Quartal 2025 stand bei der NCTE AG im Zeichen klarer Weichenstellungen. Mit der Veröffentlichung unseres ersten Nachhaltigkeitsberichts, dem Ausbau internationaler Partnerschaften und gezielten Personalentscheidungen gestalten wir die Zukunft aktiv - trotz eines weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds.

Gleichzeitig bleibt das Jahr herausfordernd: Die Entwicklung im E-Bike- und Agrarsektor ist weiterhin volatil. Erste Signale einer Stabilisierung sind jedoch erkennbar. Mit technologischer Stärke, strategischem Fokus und einem engagierten Team schaffen wir die Grundlage für langfristiges Wachstum.

Unser Ziel bleibt klar: Technologie und Nachhaltigkeit als Fundament für profitablen Erfolg. Vielen Dank für Ihr Vertrauen - wir freuen uns, Sie auf diesem Weg mitzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Jürgen Uebbing, CEO, und Sebastian Müller, CFO

II. Marktumfeld und Unternehmensperformance

E-Bike-Markt

Der Markt bleibt im ersten Quartal 2025 angespannt - vor allem durch weiterhin hohe Lagerbestände. Gleichzeitig zeigen sich erste Signale der Stabilisierung: Auf der Taipei Cycle wurde deutlich, dass viele OEMs im zweiten Halbjahr 2025 wieder mit steigender Produktion planen. Für 2026 erwarten Hersteller einen deutlichen Anstieg der Verkaufszahlen. Mittelfristig geht der Trend weiter Richtung E-Bikes - insbesondere im urbanen Raum und bei Lastenrädern. Unsere kontaktlose Drehmomentmesstechnik trifft dabei auf starkes Interesse und bestätigt unseren technologischen Vorsprung.

Agrartechnik & Off-Highway

Auch in der Agrartechnik bleibt die Nachfrage aktuell verhalten. Dennoch bestätigen Feldtests, Design-Ins und erste Serienaufträge für internationale Kunden die strategische Relevanz dieses Segments für die NCTE AG. Unsere Sensorlösungen unterstützen die Digitalisierung, Automatisierung und Ressourceneffizienz in der Landtechnik. NCTE ist gut positioniert, um vom Trend zur datenbasierten und nachhaltigen Landwirtschaft zu profitieren.

III. Unternehmensentwicklung und Neuigkeiten

Neuer Vertriebsleiter: Tobias Wiesenzarter verstärkt das Management-Team

Seit Februar 2025 verantwortet Tobias Wiesenzarter als neuer Vertriebsleiter die globale Vertriebsstrategie der NCTE AG. Der erfahrene Vertriebsexperte ist seit März 2023 Teil des Unternehmens und hat in seiner bisherigen Funktion als Account Manager Kunden aus den Segmenten Off-Highway und Motorsport erfolgreich betreut. Mit seiner langjährigen Vertriebserfahrung und ausgewiesenen Expertise übernimmt er nun die Verantwortung, den Vertrieb der NCTE AG strategisch weiterzuentwickeln.

Ziel ist es, den Vertrieb noch stärker auf kundenorientierte, wachstumsstarke Anwendungsfelder auszurichten und neue Potenziale im internationalen Geschäft zu erschließen.

"Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die Erfolgsgeschichte der NCTE fortzuschreiben und unsere Sensorlösungen bei neuen Kunden weltweit zu etablieren", so Tobias Wiesenzarter.

https://ncte.com/pressemitteilungen/tobias-wiesenzarter-wird-neuer-vertriebsleiter-der-ncte-ag/

Nachhaltigkeit als strategisches Fundament

Unter dem Leitmotiv "Measure the Moment - Impact the Future" haben wir im Januar unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht vorgestellt. Die ESG-Ratingagentur Asset Impact bewertete NCTE mit "sehr gut" in allen drei Kategorien (Environment, Social, Governance). Highlights:

• 50 % CO2-Reduktion bis 2030 • 100 % Grünstrom bis 2026 • 66 % elektrifizierte Firmenfahrzeuge • Nachhaltige Lieferketten & ressourcenschonende Verpackung

Unsere Sensorlösungen helfen Kunden dabei, Emissionen zu senken und effizienter zu wirtschaften - ob im E-Bike, in der Agrartechnik oder in der Industrie.

https://ncte.com/wp-content/uploads/2025/01/ncte_Nachhaltigkeits-Bericht_2024.pdf

Globale Präsenz gestärkt - China & Taipei Cycle 2025

Im März reisten CEO Dr. Jürgen Uebbing und Program Manager Daniel Röser nach Shanghai, um nicht nur die Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Golden Dealer Forcechina zu vertiefen, sondern auch weitere potenzielle Zielkunden vor Ort zu treffen. Im Fokus standen E-Bike-Anwendungen für unsere kontaktlose Drehmomentmesstechnik und der gezielte Ausbau unseres Netzwerks in China.

Anschließend besuchte das NCTE-Team die Taipei Cycle 2025, Asiens größte Fahrradmesse. Der Austausch mit OEMs und Brancheninnovatoren machte deutlich: Der Aufbruch in der E-Bike-Branche ist spürbar - jedoch ist eine deutliche Belebung erst ab 2026 erwartbar. Unsere Sensorlösungen stoßen dabei auf großes Interesse, insbesondere für urbane Mobilität und Lastenradanwendungen.

IV. Ausblick und Ziele

Verlustanzeige und Hauptversammlungen

Der Vorstand der NCTE AG gab am 14.03.25 bekannt, dass nach pflichtgemäßem Ermessen anzunehmen ist, dass nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) bei der Gesellschaft ein Verlust in Höhe von mehr als der Hälfte des Grundkapitals eingetreten ist. Dies ist auf aufgelaufene operative Verluste als normaler Teil der Geschäftstätigkeit der NCTE AG zurückzuführen. Dies löst gemäß -- 92 Abs. 1 AktG die Verpflichtung zur Einberufung einer Hauptversammlung aus. Diese außerordentliche Hauptversammlung fand am 30. April 2025 statt.

Die ordentliche Hauptversammlung ist für August 2025 geplant - der Termin wird zeitnah bekannt gegeben.

Ausblick 2025

Für das laufende Geschäftsjahr rechnen wir, wie mit den vorläufigen Zahlen 2024 veröffentlicht, mit einem Umsatz zwischen 4,0 und 5,25 Mio. EUR und einem EBITDA zwischen -1,6 und -0,6 Mio. EUR. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in der EBITDA-Prognose Aktivierungen von Entwicklungsleistungen in Höhe von 0,5 bis 0,8 Mio. EUR enthalten sind. Die Nachfrage im E-Bike-Markt dürfte sich frühestens in der zweiten Jahreshälfte normalisieren. Auch der Agrartechnik-Markt bleibt volatil. Dennoch sieht NCTE die Chance, das Jahr gezielt zu nutzen, ihre Technologie weiterzuentwickeln und die geplanten Innovationsprojekte erfolgreich umzusetzen. Damit soll auch der Marktzugang in strategisch wichtigen Regionen wie Asien und Nordamerika weiter ausgebaut werden.

V. Fragen und Kontakt

Sie haben Fragen zur Entwicklung der NCTE AG, zur strategischen Ausrichtung oder zum Nachhaltigkeitsbericht? Schreiben Sie uns an ir@ncte.de- wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.

VI. Schlusswort

Trotz eines fordernden Umfelds blicken wir mit strategischer Klarheit und technologischer Stärke in die Zukunft. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in die NCTE AG - und freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen unsere Vision weiter umzusetzen.

Hinweis:

Die in dieser Mitteilung enthaltene Prognose 2025 basiert auf vorläufigen, nicht testierten Ergebnissen. Diese können von den finalen Zahlen des geprüften Jahresabschlusses abweichen. Eine verbindliche Aussage über das vollständige Zahlenwerk erfolgt erst mit der Veröffentlichung des testierten Jahresabschlusses.

Zukunftsbezogene Aussagen:

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von NCTE zum Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle von NCTE entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. NCTE übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu revidieren.

