Gestern konnte die CureVac Aktie an der US-Börse mit einem deutlichen Kursanstieg in den Fokus rücken - Grund sind Meldungen über Vogelgrippe-Fälle bei Menschen, die auch die Aktienkurse von BioNTech. Moderna und anderen stiegen ließen. CureVac entwickelt hiergegen einen Impfstoff, Partner ist der GSK-Konzern, der sich allerdings noch in einem frühen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...