Zürich - Salesforce hat auf seiner Connections-Konferenz in Chicago (USA) neue Einstein Copilot-Innovationen für Marketer und Händler vorgestellt. Das Unternehmen kündigte ausserdem neue Funktionen für die Zusammenführung von Unternehmens- und Handelsdaten sowie eine neue Personalisierungs-Engine an. Damit sind Unternehmen in der Lage, Kundendaten aus verschiedensten Quellen zu nutzen, um Kundenkontakte an jedem Touchpoint schnell und einfach zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...