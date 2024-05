In jüngster Zeit haben mehrere Führungskräfte von Palantir, einem Unternehmen, das in der Software- und Datenanalysebranche tätig ist, einen erheblichen Anteil ihrer Unternehmensaktien verkauft. Diese Aktienverkäufe fanden an aufeinanderfolgenden Tagen statt und beliefen sich auf Millionenbeträge. Laut den neuesten Einreichungen bei der SEC ist der Gewinn aus den Verkäufen beachtlich, wobei der Gesamterlös in einer mehrstufigen Transaktion über 7 Millionen US-Dollar lag. In Übereinstimmung mit einem automatisierten Handelsplan, der die Veräußerung von Aktien auf der Grundlage vordefinierter Bedingungen erlaubt, wurden Teile der Aktien zu verschiedenen Preisen verkauft, um steuerliche Verpflichtungen aus dem Zuteilungsprozess von eingeschränkten Aktieneinheiten zu decken. Die Gesellschaft, deren Marktkapitalisierung einen beeindruckenden Wert von über 47 Milliarden US-Dollar aufweist, [...]

