PPG (NYSE:PPG) hat heute wichtige Fortschritte bei der Umsetzung seiner kurzfristigen Ziele in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) für 2030 bekannt gegeben. Dazu zählen die Erhöhung des Umsatzes mit nachhaltigen Lösungen und die Senkung der Treibhausgasemissionen im Unternehmen und in der gesamten Wertschöpfungskette.

"Der Fokus auf Nachhaltigkeit im weitesten Sinne ist ein wichtiges Anliegen von PPG, um die Welt zu schützen und zu verschönern", so Diane Kappas, Vice President, Global Sustainability, PPG. "Uns ist bewusst, dass unsere Anstrengungen positive Auswirkungen auf die Umwelt und unsere Kunden haben und letztlich das langfristige Wachstum von PPG unterstützen. Mit unseren Zielen für 2030 beschreiten wir neues Terrain und sind stolz darauf, unsere globale Führungsrolle in diesem Bereich unter Beweis stellen zu können."

Im ESG Report 2023 von PPG werden die wichtigsten Fortschritte im Berichtsjahr dargestellt, darunter:

44 des Umsatzes mit nachhaltigen Produkten wie den kohlenstoffarmen, biobasierten Farben der Marken SEIGNEURIE PANTEX und GUITTET ODYSSÉE von PPG, die Verbrauchern Zugang zu nachhaltigen Farben bieten, ohne Kompromisse bei der Erschwinglichkeit oder Leistung einzugehen

Senkung der Treibhausgasemissionen um 10 im eigenen Geschäftsbetrieb (Scope 1 und 2)

Senkung der Emissionen innerhalb der Wertschöpfungskette (Scope 3) um 12 bei eingekaufte Waren und Dienstleistungen, Verarbeitung der verkauften Produkte durch den Kunden und Behandlung der verkauften Produkte zum Ende ihres Lebenszyklus

Wiederverwendung, Recycling oder Verwertung von 45 der Prozessabfälle

Verringerung der Wasserintensität um 13 in wasserarmen Regionen

Bewertung von 97 der Hauptlieferanten nach Kriterien der Nachhaltigkeit und sozialen Verantwortung

Investition von 13,1 Millionen US-Dollar seit 2015 in die Initiative COLORFUL COMMUNITIES®

Auf Kurs, um die meisten der für 2025 angestrebten Ziele für Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration zu erreichen oder zu übertreffen

"Wir blicken auf eine lange Geschichte zurück, in der wir den Erfolg unserer Kunden ermöglichen, branchenführende Innovationen entwickeln, nach ethischen Prinzipien handeln und die Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf die Umwelt reduzieren", kommentiert Peter Votruba-Drzal, designierter Vice President, Global Sustainability, PPG. "Von der Produkt- und Verfahrensentwicklung, die die größten Herausforderungen unserer Kunden bewältigen, bis hin zur Förderung einer Kreislaufwirtschaft Nachhaltigkeit und Produktivität stehen im Mittelpunkt unseres Handelns."

Der vollständige ESG-Bericht ist unter ppg.com/sustainability abrufbar.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD®

Bei PPG (NYSE: PPG) arbeiten jeden Tag daran, die Lacke, Beschichtungen und Spezialwerkstoffe zu entwickeln und zu liefern, auf die unsere Kunden seit über 140 Jahren vertrauen. Durch Engagement und Kreativität überwinden wir die größten Herausforderungen unserer Kunden und arbeiten eng mit ihnen zusammen, um den richtigen Weg zu finden. Mit Hauptsitz in Pittsburgh produzieren und forschen wir in mehr als 70 Ländern und erzielten 2023 einen Nettoumsatz von 18,2 Mrd. US-Dollar. Wir beliefern Kunden in den Segmenten Bauwesen, Konsumgüter, Industrie und Transport sowie Aftermarkets. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.ppg.com.

Colorful Communities, das PPG-Logo und We protect and beautify the world sind eingetragene Handelsmarken von PPG Industries Ohio, Inc. Guittet, Odyssée, Pantex und Seigneurie sind Handelsmarken von PPG AC France.

