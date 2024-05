EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Expansion

Hamburg, 23.05.2024 - Die Circus Group (Xetra: CA1) bereitet sich auf den Markteintritt in Asien vor, als Teil ihrer globalen Markteinführung. Das Unternehmen hat den weltweit ersten kommerziell nutzbaren Produktionsroboter für frisch zubereitete Gerichte, Circus Autonomy One (CA1) entwickelt, der durch den Einsatz fortschrittlicher künstlicher Intelligenz, Robotik und firmeneigener Softwarelösungen den globalen systemgastronomischen Sektor revolutionieren soll. Circus befindet sich derzeit in Gesprächen mit potenziellen Kunden in Asien, die an großen Mengen des CA1 interessiert sind. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, baut Circus nun ein spezielles Team für den asiatischen Markt auf und hat mit Prof. Lin Yang einen erfahrenen Unternehmer gewonnen, der die regionale Präsenz des Unternehmens als lokaler Geschäftsführer für den asiatisch-pazifischen Raum bei der bevorstehenden Markteinführung in Asien stärken wird. Yang verantwortet die lokale Geschäftsstrategie und Partnerschaften, die sich darauf konzentrieren, Wachstum voranzutreiben und eine nachhaltige Präsenz in der Region aufzubauen. Während Circus seine Roboter in Europa und den USA zunächst von seinem deutschen Hauptsitz aus vermarkten wird, machen die indikativ hohe Nachfrage aus Asien in den letzten Monaten und das entsprechende Interesse an den Robotern von Circus die Einrichtung eigener Teams vor Ort erforderlich. Nikolas Bullwinkel, CEO der Circus Group, hob die Bedeutung der Ernennung hervor: "Die Ernennung von Prof. Lin Yang zum Managing Director für den asiatisch-pazifischen Raum ist ein entscheidender Schritt zur Stärkung unserer globalen Präsenz. Lin Yang bringt eine starke Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Einführung neuer Technologien deutschen Ursprungs in China mit. Gemeinsam freuen wir uns darauf, den zukünftigen Eintritt von Circus in den größten Markt für Systemgastronomie und Robotik vorzubereiten und unsere in Deutschland entwickelte Technologie dieser dynamisch wachsenden Region näherzubringen." Prof. Lin Yang fügte hinzu: "Ich freue mich sehr, zu diesem spannenden Zeitpunkt zu Circus zu stoßen. Die innovative Robotik-Lösung von Circus bietet eine der bahnbrechendsten Veränderungen in der Industrie und ist in vielen Regionen Asiens von großem Interesse. Die potenziellen Anwendungen in einem Bereich, in dem unzählige Menschen täglich Zugang zu einer ausgewogenen Ernährung benötigen, zeigen deutlich, dass wir einen vielversprechenden Ansatz haben." Für Circus ist Asien von besonderer Bedeutung, da die Versorgungsinfrastruktur in der gesamten Region zu den höchsten Prioritäten der lokalen Regierungen gehört. Der revolutionäre Ansatz von Circus, der die manuelle Zubereitung von Mahlzeiten überflüssig macht, ermöglicht erstmals die Bereitstellung von frisch zubereiteten Mahlzeiten, die auf die gesundheitlichen Bedürfnisse der Verbraucher zugeschnitten sind und den höchstmöglichen Hygienestandards entsprechen. Der von Circus entwickelte CA1-Roboter kann bis zu 2 Milliarden verschiedene Gerichte-Variationen zubereiten und eröffnet eine neue Dimension der autonomen Produktion von frischen Mahlzeiten und hygienischer Sicherheit für den Einsatz an Orten wie Flughäfen, Kliniken, Pflegeheimen oder Universitäten, wobei die allgemeine Nachfrage in Asien weit über dem weltweiten Durchschnitt liegt. Prof. Yang bringt langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit schnell wachsenden asiatischen Hightech-Pharma- und Biotechnologieunternehmen mit. In seiner Laufbahn ist er unter anderem in leitender Funktion bei Rarsig Medical tätig, wo er den Aufbau verschiedener Kliniken und Labore in ganz China koordiniert und dabei das gesamte Spektrum von der Produktion bis zur nationalen Einführung neuer und innovativer Technologien abdeckt.



Über die Circus Group:

Die Circus Group (XETRA: CA1) ist ein führendes KI-Robotik Unternehmen, das sich auf die Umsetzung der hohen Kunst des Kochens in voller Automatisierung spezialisiert hat. Auf seiner Mission, die Menschheit mit ausgewogenen Mahlzeiten zu versorgen, bietet Circus globalen Zugang zu gesunder Ernährung, für jeden, jederzeit. Das Unternehmen hat den weltweit ersten kommerziell nutzbaren Roboter für die Lebensmittelproduktion entwickelt, Circus Autonomy One, und plant, seine Technologien bereits 2025 auf den Markt zu bringen und einzuführen. Circus beschäftigt über 70 Mitarbeiter in den Bereichen KI, Robotik und Food Service an vier Standorten und hat seinen Hauptsitz in Hamburg, Deutschland.



