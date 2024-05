DJ MÄRKTE USA/Wall Street etwas fester - Nvidia schießen nach oben

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street ist am Donnerstag etwas fester in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index notiert kurz nach der Startglocke wenig verändert bei 39.662 Punkten. Der S&P-500 legt um 0,5 Prozent zu, während der Nasdaq-Composite um 1,0 Prozent steigt.

Im Fokus steht vor allem die Aktie von Nvidia, nachdem der Chip-Konzern mit seinen Erstquartalszahlen die hochgesteckten Erwartungen des Marktes übertroffen und zudem einen optimistischen Ausblick gegeben hat. Für die Titel geht es um 8,7 Prozent kräftig nach oben. Im Gefolge legen auch Sektorwerte wie Micron (+3,2%) und AMD (+3,3%) deutlich zu. Die Aktien von Intel (-0,8%) und Texas Instruments (-0,9%) haben indessen das Nachsehen.

Etwas getrübt wird das Sentiment von den anhalten Sorgen der US-Notenbanker über die hartnäckige Inflation in den USA. Wie am Mittwoch aus dem Protokoll der jüngsten Zinssitzung ersichtlich wurde, sprachen sich die Fed-Vertreter dafür aus, die Zinsen länger als zuvor erwartet auf einem hohen Niveau zu belassen, um die Inflation weiter einzudämmen. Einige Fed-Vertreter hatten sogar weitere Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen, falls die Inflationsentwicklung dies rechtfertige. Dies hatte sich aber bereits angedeutet, nachdem zuletzt einige Notenbanker am Markt aufgekommenen Zinssenkungshoffnungen Dämpfer verpasst hatten.

Konjunkturseitig hat sich die Wirtschaftsaktivität in den USA im April abgeschwächt. Der Chicago Fed National Activity Index fiel auf einen Stand von minus 0,23 (März: revidiert -0,04). Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist indessen deutlicher als erwartet auf 215.000 (Vorwoche: revidiert 223.000) zurückgegangen. Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang auf 220.000 gerechnet.

Kurz nach der Startglocke werden noch die Einkaufsmanagerindizes für Dienstleistungen sowie für das verarbeitende Gewerbe für Mai veröffentlicht, sowie Daten zu den Neubauverkäufen für April.

News Corp von OpenAI-Deal gestützt

Für die A-Aktie von News Corp geht es um 1,3 Prozent nach oben. Der Medienkonzern, dem das Wall Street Journal und auch diese Nachrichtenagentur gehören, hat ein bedeutendes Lizenzabkommen mit OpenAI geschlossen. Der Deal könnte über einen Zeitraum von fünf Jahren mehr als 250 Millionen Dollar wert sein, einschließlich einer Kompensation in Form von Bargeld und Gutschriften für die Nutzung der OpenAI-Technologie, wie mit der Situation vertraute Personen berichten. OpenAI würde die Inhalte der Nachrichtenpublikationen von News Corp, einschließlich der Archive, nutzen, um Nutzeranfragen zu beantworten und seine Technologie zu trainieren.

Mondelez verlieren 1,7 Prozent. Die Europäische Kommission hat gegen das Unternehmen eine Geldbuße in Höhe von 337,5 Millionen Euro verhängt. Es gehe um den Vorwurf, den grenzüberschreitenden Handel mit Schokolade, Keksen und Kaffeeprodukten zwischen den Mitgliedstaaten zu behindern und damit gegen die EU-Wettbewerbsregeln verstoßen zu haben. Zudem habe Mondelez in einigen Ländern seine marktbeherrschende Stellung ausgenutzt.

DuPont (+0,8%) hat die Aufspaltung in drei separate börsennotierte Aktiengesellschaften angekündigt. Die entstehenden drei Unternehmen sollen mehr Flexibilität für ihre eigenen Wachstumsstrategien haben, "einschließlich portfolio-erweiternder Fusionen und Übernahmen". In 18 bis 24 Monaten will DuPont die Trennung umgesetzt haben.

Dollar etwas leichter - Ölpreise steigen

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar nach den Vortagesaufschlägen in Reaktion auf das Fed-Protokoll etwas leichter. Der Dollar-Index gibt um 0,3 Prozent nach.

Die Ölpreise steigen nach den jüngsten Abgaben wieder. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhen sich um bis zu 1,2 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf das Treffen des Ölkartells Opec+ Anfang Juni. Die Opec+ dürfte ihre Förderungskürzung von 2,2 Millionen Barrel pro Tag wahrscheinlich bis Ende 2024 verlängern, so die Analysten von MUFG. Diese längerfristig niedrigere Produktion und das über den historischen Durchschnittswerten liegende Wachstum der Ölnachfrage deuteten auf steigende Preise in der zweiten Jahreshälfte hin.

Der Goldpreis gibt nach. Marktteilnehmer verweisen auf eine Reaktion auf das Fed-Protokoll. Dieses hatte höhere Zinsen für einen längeren Zeitraum wahrscheinlicher gemacht. Der Preis für die Feinunze sinkt um 0,6 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 39.662,18 -0,0% -8,86 +5,2% S&P-500 5.334,28 +0,5% 27,27 +11,8% Nasdaq-Comp. 16.971,93 +1,0% 170,38 +13,1% Nasdaq-100 18.882,19 +0,9% 176,99 +12,2% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,88 +1,3 4,87 46,3 5 Jahre 4,47 +0,9 4,46 47,3 7 Jahre 4,45 +0,7 4,44 47,8 10 Jahre 4,43 +0,4 4,42 54,9 30 Jahre 4,55 +0,6 4,54 57,6 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:52 Uhr Mi, 17:17 % YTD EUR/USD 1,0859 +0,3% 1,0825 1,0833 -1,7% EUR/JPY 170,17 +0,3% 169,67 169,60 +9,4% EUR/CHF 0,9914 +0,1% 0,9901 0,9907 +6,9% EUR/GBP 0,8522 +0,1% 0,8508 0,8516 -1,8% USD/JPY 156,72 -0,0% 156,72 156,55 +11,2% GBP/USD 1,2742 +0,2% 1,2723 1,2721 +0,2% USD/CNH (Offshore) 7,2521 -0,0% 7,2549 7,2541 +1,8% Bitcoin BTC/USD 69.302,31 -0,2% 69.310,46 69.974,07 +59,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,50 77,57 +1,2% +0,93 +8,2% Brent/ICE 82,74 81,90 +1,0% +0,84 +8,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 35,3 34,77 +1,5% +0,53 -11,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.363,04 2.378,47 -0,6% -15,43 +14,6% Silber (Spot) 30,77 30,78 -0,0% -0,01 +29,4% Platin (Spot) 1.039,45 1.040,00 -0,1% -0,55 +4,8% Kupfer-Future 4,84 4,84 -0,1% -0,01 +23,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 23, 2024 09:50 ET (13:50 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.