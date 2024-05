Saubere Sache: Die EDEKA Minden-Hannover setzt als erster Lebensmittelhändler in Deutschland im Lieferverkehr auf den erneuerbaren und klimafreundlichen Kraftstoff REEFUEL Bio-LNG. Am Logistikzentrum in Wiefelstede wurde jetzt eine Tankstelle für Bio-LNG in Betrieb genommen. Die Bio-LNG-Tankstelle am Logistikstandort in Wiefelstede (Foto © EDEKA Minden-Hannover/IVECO) Neben...

Den vollständigen Artikel lesen ...