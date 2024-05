Zinssorgen belasten zum Wochenschluss den DAX. Am Donnerstag konnte der deutsche Leitindex noch mit einem minimalen Plus von 0,1 Prozent auf 18.691,32 Punkten aus dem Handel gehen. Zum Start in den Freitagshandel wird er einiges tiefer erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,5 Prozent im Minus bei 18.602 Zählern.Die Vorgaben von den Überseebörsen sind negativ. In den USA hatten überraschend gute Konjunkturdaten, die am Donnerstag veröffentlicht wurden, die Zinssorgen noch einmal verstärkt. ...

