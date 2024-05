Nach dem Rücksetzer unter den GD200 konnte sich die LVMH-Aktie gestern mit einem kleinen Plus von 0,1% zunächst stabilisieren. Rückblick: Die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH ist in der laufenden Woche erneut unter Druck geraten. Nachdem die Papiere bereits am vergangenen Freitag unter die mittelfristige 100-Tage-Linie gefallen waren, wurde zur Wochenmitte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...