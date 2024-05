Zürich - Eine 20-köpfige Jury bestehend aus Verantwortungsträgern und Meinungsführern der Schweizer Fintech-Branche hat aus über 60 zugelassenen Bewerbungen die Finalisten der diesjährigen Awards bestimmt. Die Finalisten in der «Early Stage Startup of the Year» Kategorie sind Climada und Neur.on AI. In der Kategorie «Growth Stage Start-up of the Year» haben GenTwo und Payrexx das Finale erreicht. Die Finalisten in der Kategorie "Early Stage Startup ...

Den vollständigen Artikel lesen ...