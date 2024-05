FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Ryanair von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 28 auf 22 Euro gesenkt. Es sei an der Zeit für eine Verschnaufpause, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Denn die Signale aus der Telefonkonferenz sprächen auch für Zurückhaltung der Kunden. Der irische Billigflieger könnte mehr Rabatte einräumen müssen als andere./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2024 / 07:57 / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BYTBXV33

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken