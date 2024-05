Nach einer starken Vorwoche steht der technologielastige Hang Seng Index in den letzten Tagen unter Druck. Schuld daran sind vor allem die jüngsten Äußerungen seitens der Fed, welche dem Dollar wieder Rückenwind verliehen haben. Das spiegelt sich auch im Kurs von BYD wider, die charttechnische Lage hat sich deutlich verschlechtert.Nachdem das Fed-Sitzungsprotokoll bereits am Mittwoch für erste Nervosität bei den Anlegern gesorgt hatte, legte der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...