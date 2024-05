Amazon erlebt eine bemerkenswerte Reihe von Aktienverkäufen durch Top-Führungskräfte, was bei Investoren und Marktteilnehmern für Diskussionsstoff sorgt. In einer Serie von Transaktionen, die unter einem vorab festgelegten Handelsplan stattfanden, trennten sich mehrere hochrangige Führungskräfte von erheblichen Anteilen ihrer Amazon-Bestände. Obwohl solche Verkäufe als Teil einer strukturierten finanziellen Strategie und nicht als Reaktion auf aktuelle oder bevorstehende Entwicklungen im Unternehmen zu betrachten sind, bieten sie doch Einblicke in die Perspektiven des Managements bezüglich der zukünftigen Performance des Unternehmens.

Die Verkäufe wurden unter Regel 10b5-1 abgewickelt, um potenziellen Interessenkonflikten vorzubeugen. Den offiziellen Meldungen zufolge wurden die Aktienpakete zwischen 181,25 USD und 182,63 USD pro Aktie verkauft, wobei die Gesamtsumme Millionenbeträge [...]

