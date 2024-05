American Aires expandiert auch international mit der Eröffnung eines neuen Vertriebszentrums in Großbritannien

Toronto, ON - 23. Mai 2024 - American Aires Inc. ("American Aires" oder das "Unternehmen") (WKN: A3EQAF - CSE: WIFI - OTC: AAIRF), ein Pionier im Technologiebereich mit Produkten zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung, freut sich, die Eröffnung des neuesten internationalen Fulfillment Centers des Unternehmens in Bardon Hill, Großbritannien, bekannt zu geben. Alle erforderlichen behördlichen Registrierungen und Genehmigungen liegen vor, das Lager wurde mit Inventar bestückt, und die ersten Endkundenlieferungen haben das Fulfillment Center heute offiziell verlassen. Aires meldete kürzlich ein Rekordauftragsvolumen für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 10,4 Mio. US-Dollar (79 % Anstieg im Vergleich zum Vorjahr), und da das Direktvertriebsgeschäft des Unternehmens derzeit Produkte in mehr als 60 Länder liefert, ist die Einrichtung lokaler Fulfillment-Zentren eine Schlüsselstrategie für die laufende globale Expansion von Aires. Diese Expansion ergänzt die bestehenden lokalen Fulfillment-Zentren in den USA und Kanada sowie in Australien und Europa, die im Jahr 2022 eingerichtet wurden, und eine Anfang 2024 angekündigte, regional exklusive Vertriebspartnerschaft mit dem in Taiwan ansässigen Technologieunternehmen für Gesundheit und Wellness, Pürland Co.

Der CEO von American Aires, Josh Bruni, kommentierte: "Unser britisches Fulfillment Center ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg, die Vorteile der Aires-Technologie den Verbrauchern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Großbritannien ist ein sehr ähnlicher Markt wie die USA, Kanada und Australien, wo wir ein erhebliches Umsatzwachstum verzeichnen konnten. Wir freuen uns, dass wir nun auch in Großbritannien Fuß fassen können, während wir unsere Infrastruktur für die Einführung unseres Produkts und die Ausweitung unseres Vertriebs in jedem der über 60 Länder, in die wir derzeit verkaufen, weiter optimieren. Wir freuen uns auch darüber, dass wir das britische Fulfillment Center früh genug im Jahr eröffnen können, um unsere Bestände zu positionieren und unsere Marketingstrategie so abzustimmen, dass wir den vollen Nutzen aus dem bevorstehenden Kaufrausch der Weihnachtszeit ziehen können."

Das Management hat genau beobachtet, wie die bestehenden Fulfillment-Zentren von Aires mit dem starken Umsatzwachstum korrespondiert haben. Aires geht davon aus, dass das Unternehmen nach der Eröffnung der Fulfillment-Zentren höhere Besucherzahlen und Konversionsraten erzielt hat, wobei das Bestellvolumen im Laufe der Jahre deutlich gestiegen ist. Seit der Eröffnung der Fulfillment-Zentren des Unternehmens in Q1/2022 stieg das jährliche Auftragsvolumen 2022 in Australien auf das 3,2-fache des Niveaus von 2021 (ein ganzes Jahr vor der Eröffnung) und in der EU auf das 2,7-fache. Im Jahr 2023 wuchs das Auftragsvolumen weiter stark an und erreichte in Australien das 4,4-fache des Niveaus von 2021 und in der EU das 4,7-fache. Sowohl in 2022 als auch in 2023 übertraf das Umsatzwachstum in den neu eingeführten Regionen das globale Umsatzwachstum des Unternehmens bei weitem.

Um die Möglichkeiten des Unternehmens für eine weitere Marktdurchdringung zu verdeutlichen, ist die Bevölkerung und das BIP des Vereinigten Königreichs vergleichbar mit dem von Kanada und Australien zusammen, dennoch machte das Vereinigte Königreich nur 2 % des weltweiten Auftragsvolumens von Aires im Jahr 2023 aus, während Australien und Kanada zusammen 11 % ausmachten. Es ist auch wichtig, dass Englisch die gemeinsame Sprache in diesen Ländern ist, was Aires in die Lage versetzen wird, einen bedeutenden Teil seiner bewährten Werbeinhalte wiederzuverwenden und die Ausweitung der auf Großbritannien ausgerichteten Marketingmaßnahmen in den nächsten 12-24 Monaten zu beschleunigen, um den Anteil Großbritanniens an den weltweiten Bestellungen zu erhöhen.

Lokale Fulfillment-Zentren ermöglichen es Aires außerdem, einen hervorragenden Kundenservice zu bieten, der den Ruf der Marke Aires stärkt und die Wahrscheinlichkeit von Nachbestellungen erhöht. Zu den verbraucherorientierten Vorteilen gehören:

Aires fühlt sich eher wie ein lokales Geschäft an, was Vertrauen und Glaubwürdigkeit stärkt

Schnellere Erfüllungszeiten

Keine Verzögerungen beim Zoll/Grenzen

Kein Stress mehr mit Zöllen und zusätzlichen Gebühren/Steuern

Einfacher Rückgabeprozess

American Aires Inc. ist ein in Kanada ansässiges Nanotechnologieunternehmen, das sich für die Verbesserung des Wohlbefindens und der Umweltsicherheit durch wissenschaftsgeleitete Innovation, Bildung und Interessenvertretung einsetzt. Das Unternehmen hat einen proprietären Resonator auf Siliziumbasis entwickelt, der vor den schädlichen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung (EMR) schützt.

Die Lifetune-Produkte von Aires zielen auf EMR ab, die von elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, Computern, Babyfonen und Wi-Fi, einschließlich der leistungsstärkeren und schnell wachsenden 5G-Hochgeschwindigkeitsnetze, ausgehen. Aires ist an der CSE unter dem Kürzel "WIFI" und an der OTC Pink unter dem Symbol "AAIRF" notiert.

