Lugano - An der 135. ordentlichen Generalversammlung des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen VSE ist Martin Schwab zum neuen Präsidenten gewählt worden. Martin Schwab ist CEO der CKW und seit 2022 Vorstandsmitglied des VSE. Er folgt auf Michael Wider, der in den Ruhestand tritt und damit nicht mehr zur Wiederwahl antrat. Für Michael Wider und die Interessengruppierung Swisselectric wurde Antje Kanngiesser, CEO von Alpiq, in den Vorstand ...

