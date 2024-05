Frankfurter Börsenbrief

Der Markt wartet darauf, dass die für 2025 formulierten Ziele, die ein KGV von 9 unerstellen, operativ realisiert werden. Der Spezialist für Thermomanagement macht in zwei Wachstumsfeldern Fortschritte - bei Flüssigkeitskühlungen für Data Center und bei Kühlsystemen für Batterien und Ladeinfrastruktur. Für Batteriekühlsysteme in E-Bussen hat man einen neuen Auftrag im hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich bekannt gegeben. Es ist einer der größten Aufträge bisher für den Konzern in diesem Bereich. Das erste Quartal 2024, in dem Technotrans einen Umsatz von 56 Mio. € und ein EBIT von 1,1 Mio. € erreichte, bestätigt zwar eher die Zweifler, das Management stellte aber Verbesserung in Aussicht. Mit dem jüngsten Auftrag wird diese Sichtweise auch untermauert. Wir gehen davon aus, dass der Bereich Energy-Management weiterhin entsprechende Aufträge zeitigen wird. Dadurch bedingte Auswirkungen auf das Zahlenwerk erwarten wir bereits im laufenden Quartal.