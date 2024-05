In diesen Tagen steht die BioNTech Aktie, zusammen mit anderen mRNA-Titeln wie CureVac und Moderna, wieder im Fokus. Grund sind "Vogelgrippe"-Fälle, die bei Menschen aufgetreten sind und an der Börse Besorgnis über neue Infektionswellen haben aufflammen lassen - trotz massiver Unterschiede in der Infektiosität von Vogelgrippe und COVID-19. Ob aus dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...