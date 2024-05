Die stellvertretende Gouverneurin der Reserve Bank of New Zealand, Karen Silk, sagte am frühen Freitag, sie sei "besorgt über die kurzfristigen Inflationsrisiken". "Die Bank hat ihre Modellierung angepasst, nachdem sie die Stärke der inländischen Inflation unterschätzt hat", fügte sie hinzu. Marktreaktion Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ...

Den vollständigen Artikel lesen ...