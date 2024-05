USD/CHF gewann an Boden, da sich die Anleger nach robusten US-EMI-Daten dem US-Dollar zuwandten - Raphael Bostic von der US-Notenbank erklärte, dass sich die Inflationsaussichten nicht so schnell verbessern könnten wie vom Markt erwartet - Die Zahl der Erwerbstätigen in der Schweiz (QoQ) lag im ersten Quartal bei 5,484 Millionen im Vergleich zu 5,488 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...