Der US-Dollar hat sich in dieser Woche gut entwickelt, gibt aber einen Teil seiner Wochengewinne wieder ab - Die Revisionen bei den Gebrauchsgütern haben dem Greenback geschadet. - Der US-Dollar-Index handelt wieder unter 105,00 und könnte in der kommenden Woche weiter nachgeben - Der US-Dollar (USD) notiert am heutigen Freitag schwächer, nachdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...