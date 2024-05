Auch dass das Vermögen in Russland eingefroren wurde, konnte den Aufwärtstrend nicht stoppen - warum für Anleger jetzt Kurschancen von fast 30 Prozent bei der Commerzbank-Aktie winken Vergangene Woche übertraf die Aktie der Commerzbank die Marke bei 15 Euro. Damit notiert sie so hoch wie seit 13 Jahren nicht mehr. In der Momentum- Rangliste konnte der Wert damit auch Dauerläufer Rheinmetall hinter sich lassen. Das Chartbild zeigt aber einen Ausbruch, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...