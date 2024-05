Die Aktie von Datadog hat in den letzten drei Monaten einen Rückgang von 5,7% verzeichnet, was bei Anlegern zu Zweifeln geführt haben mag. Allerdings offenbart eine genauere Betrachtung durchaus positive Aspekte in den grundlegenden Finanzkennzahlen des Unternehmens, die auf ein langfristiges Potential hinweisen könnten. Besonders das Verhältnis von Nettoerlös zu Eigenkapital, die so genannte Eigenkapitalrendite (ROE), fällt hier positiv auf. Datadog erzielte im Laufe der zwölf Monate bis März 2024 eine ROE von 5,2%, was bedeutet, dass das Unternehmen 0,05 Dollar Gewinn für jeden Dollar Eigenkapital erwirtschaften konnte. Dies könnte in Zusammenhang mit einer hohen Wiedereinlage der Gewinne für zukünftiges Wachstum stehen, auch wenn die ROE im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 12% zunächst [...]

