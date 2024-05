Trotz des herausfordernden Marktumfelds konnte Nvidia beeindruckende Geschäftsergebnisse für das jüngste Quartal vorlegen, die sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis je Aktie die Erwartungen der Analysten übertrafen. Mit einem Jahresumsatz von 26 Milliarden US-Dollar schlug Nvidia nicht nur die Prognosen, sondern konnte auch die Börse mit einem angehobenen Kursziel auf US$1,166 begeistern. Die Anhebung des Kursziels um 14% ist ein deutliches Zeichen für das gestiegene Vertrauen der Analysten in das künftige Potenzial des Unternehmens. Eine breite Spanne an Kurszielen, von 754 bis 1,400 US-Dollar, manifestiert unterschiedliche Perspektiven und eine gewisse Vorsicht der Analysten, doch die weitgehende Einigkeit in Bezug auf das hohe Wachstumspotential von Nvidia ist unverkennbar. Die Prognosen von 53 Analysten weisen für das Jahr 2025 einen [...]

Hier weiterlesen