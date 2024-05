MPC Münchmeyer Petersen Capital ISIN: DE000A1TNWJ4 hat am Donnerstag zwei bemerkenswerte Insiderkäufe gemeldet. Vorstand Joachim Ludwig kaufte 144.928 Aktien im Gesamtwert von einer halben Million Euro. Nicht lumpen ließ sich auch die Elbrock GmbH, die in enger Beziehung zum Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Axel Schroeder steht. Laut North Data ist der Gegenstand des Unternehmens die Verwaltung von eigenem Vermögen sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...