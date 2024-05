Die Nvidia Aktie präsentiert sich weiterhin in einer beeindruckenden Aufwärtsbewegung. Aktuell steht der Kurs bei 981,1 €, was einem Anstieg von 2,2% innerhalb einer Woche entspricht. Nachdem der Aktienkurs nahe an die bedeutende 1.000-Euro-Marke herangeführt wurde, weisen sowohl chartanalytische als auch fundamentale Indikatoren auf eine Fortsetzung der bullishen Entwicklung hin. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...