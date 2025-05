News von Trading-Treff.de Nvidia hat gestern in den USA eine leichte Aufholjagd fortgesetzt. In den USA wurde gehandelt, während in Deutschland der 1. Mai als Börsenfeiertag auch den Börsenhandel verhinderte. Die Nvidia jedenfalls hat gestern einen Gewinn in Höhe von rund 2,47 % an der Nasdaq gefeiert. Dies war das Ergebnis der Neubewertung auch wegen der Tech-Giganten von Microsoft und Meta. Die haben erstklassige Zahlen geliefert und damit gezeigt, ...

