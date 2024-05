ARK Invest ETFs von Cathie Wood haben deutliche Veränderungen in ihrem Aktienportfolio vorgenommen, insbesondere im Gesundheits- und Technologiesektor. Der Kauf von weiteren Anteilen der PayPal Holdings Inc. illustriert die zunehmende Zuversicht in das Unternehmen für digitale Zahlungen. Andererseits wurde ein bemerkenswerter Anteil an Teladoc Health Inc verkauft, was auf eine Verringerung der Exposition gegenüber dem Telemedizin-Unternehmen hinweist. Auch am Biotechnologie-Unternehmen Adaptive Biotechnologies Corp wird vermehrt Interesse gezeigt, sodass hier ebenfalls Aktien gekauft wurden. Kleinere Anpassungen gab es im Bereich Kryptowährungen, bei denen über ein ETF eine geringfügige Position verkauft wurde. Dies unterstreicht den aktiven Managementansatz von ARK.

Insidergeschäfte wecken Investoreninteresse

Trotz dieser Transaktion verkauft ein Vorstandsmitglied der PayPal Holdings Inc. [...]

Hier weiterlesen