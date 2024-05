Berlin - FDP-Fraktionschef Christian Dürr hält es auch für ein Gebot des Klimaschutzes, am Verbrennungsmotor festzuhalten. "Nur mit CO2-neutralen Kraftstoffen im Verbrenner werden wir unsere Klimaziele erreichen", sagte Dürr den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Zudem würde ein Verbrenner-Verbot "zum Verlust unzähliger Jobs führen".



Dürr bekräftigte: "Wir wollen, dass Verbrenner, die mit klimaneutralen Kraftstoffen laufen, auch nach 2035 zugelassen werden." Der Union sprach Dürr die Glaubwürdigkeit in dieser Frage ab. "Das Verbrenner-Aus hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu verantworten", sagte er. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz mache sich "unglaubwürdig, wenn er zwei Wochen vor der Europawahl eine Politik zurückdrehen will, die seine Partei über Jahre vorangetrieben hat". Gleiches gelte für CSU-Chef Markus Söder.



Nach Plänen der EU soll es ab 2035 verboten sein, Neuwagen mit Benzin- oder Dieselmotor zu verkaufen.

