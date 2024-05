Die RWE-Aktie hat nach einem Hoch bei 36,35 Euro eine Verschnaufpause eingelegt. Der Bereich um 34,00 Euro hat bisher gehalten und wenn das so bleibt, kann es wieder aufwärts gehen. Die fallende 200-Tage-Linie liegt in Schlagdistanz und ein Schlusskurs darüber ist ein starkes Kaufsignal. Auf finanzen.net sind die Analysten ausnahmslos bullish für den Anbieter von Erneuerbaren Energien gestimmt, es liegen 12 Kaufempfehlungen in Folge vor. Das höchste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...