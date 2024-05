Berlin - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die Sozialhilfe für Pflegebedürftige umbauen. "Viele Betroffene empfinden es als entwürdigend, am Ende ihres Lebens, in dem sie hart gearbeitet haben, auf das Sozialamt angewiesen zu sein", sagte Lauterbach dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



"Deshalb brauchen wir eine Entstigmatisierung dieser Unterstützung." Um den Betroffenen den Gang zum Sozialamt zu ersparen, könnten künftig die Pflegekassen die "Hilfe zur Pflege" auszahlen, schlug der Minister vor. Um das zu finanzieren, müssten allerdings die bei den Kommunen eingesparten Steuergelder an die Pflegeversicherung fließen.



"Jemand, der sein Leben lang gearbeitet hat und sich im Alter trotzdem die Pflege nicht leisten kann, hat ein Recht auf Unterstützung und ist kein Sozialfall", so der SPD-Politiker.

