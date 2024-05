Die Produktion von Steinobst in der Europäischen Union (EU) für diese Saison 2024 wird 3,4 Millionen Tonnen Pfirsiche, Nektarinen und Plattpfirsiche betragen, was einer Steigerung von 4 % gegenüber 2023 und 7 % gegenüber dem Durchschnitt für 2018-2022 entspricht. Dies geht aus den Prognosen hervor, die letzte Woche, am Dienstag, im Rahmen des Europech-Forums erstellt...

Den vollständigen Artikel lesen ...