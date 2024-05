Für nur 1500 Euro sollte das Bild bei einer Kunstauktion verkauft werden - bis eine Kunstexpertin feststellte: Es handelt sich um ein jahrhundertelang verschollenes Werk des italienischen Meisters Caravaggio. Jetzt geht das Gemälde an die Öffentlichkeit. Vorerst. Ein eigens freigeräumter Saal, dunkelgrün gestrichen. Es ist ein würdiger, fast weihevoller Ort, in dem das Madrider Museo del Prado an diesem Montag sein neuestes Exponat enthüllt hat, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...