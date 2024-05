Der WTI-Ölpreis versucht, seine Gewinne aufgrund einer Erholung der allgemeinen Risikostimmung am Markt auszuweiten - Die 5-Jahres-Inflationserwartungen der University of Michigan für Mai sind leicht gesunken, was die Erwartungen hinsichtlich der Zinssenkungen der Fed stärkt - Der Iran wird seine Ölproduktion von 3,6 Millionen auf 4 Millionen Barrel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...