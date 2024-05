Der stellvertretende Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Shinichi Uchida, sagte am Montag, dass "wir die untere Nullgrenze überwunden haben". Weitere Zitate Es ist immer noch eine große Herausforderung, die Inflationserwartungen bei 2% zu verankern, aber das Ende unseres Kampfes ist in Sicht. Diesmal ist es anders. Wir haben die Null-Linie überwunden. ...

