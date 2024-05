Dottikon - Dottikon ES ist im Geschäftsjahr 2023/24 vergleichsweise gering gewachsen und musste tiefere Gewinnzahlen hinnehmen. Mit Blick in die Zukunft rechnet der Aargauer Pharmazulieferer aber mit einer Wiederaufnahme des Wachstums und baut seine Kapazitäten stetig aus. Der Umsatz stieg in dem per Ende März abgeschlossenen Geschäftsjahr um 2,1 Prozent auf 326,3 Millionen Franken. Das Wachstum war laut Mitteilung vom Dienstag bezüglich Produkten ...

