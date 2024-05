Lyss - Der Automobilzulieferer Feintool verlagert einen Teil der Produktion bis Ende 2025 von Lyss nach Tschechien. Es handle sich um die Grossserien-Fertigung, die exogenen Faktoren wie dem starken Schweizer Franken sowie hohen Arbeits- und Energiekosten ausgesetzt sei und hierzulande nicht mehr wettbewerbsfähig betrieben werden könne, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. 70 der 200 Stellen in Lyss BE werden laut den Plänen wegfallen. Insgesamt ...

