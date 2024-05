Rorschacherberg - Die StarragTornos Group erhält einen neuen CEO: Martin Buyle, seit der Fusion von Starrag und Tornos im letzten Dezember CEO der Division Starrag und Mitglied der Konzernleitung, übernimmt das Amt am 1. Juni 2024. Michael Hauser ziehe sich auf sein Amt als Verwaltungsratspräsident zurück, teilte der Hersteller von Werkzeugmaschinen am Dienstag mit. Hauser hatte die Gruppe seit der Fusion als CEO und Verwaltungsratspräsident in Personalunion ...

