DUISBURG (dpa-AFX) - Thyssenkrupp Materials Services, a part of German industrial group thyssenkrupp AG (TYEKF.PK) Tuesday said its Chairman Martin Stillger has decided to resign from his position effective May 31, 2024, on mutual agreement.



The Board said it will decide on the successor in the near future.



Copyright(c) 2024 RTTNews.com. All Rights Reserved



Copyright RTT News/dpa-AFX

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken